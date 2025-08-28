মেহেরপুরে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক সেমিনার

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।
সেমিনারে নগর উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক সিনিয়র প্লানার আহমেদ আখতারুজ্জামান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইয়ারুন নেছা খানম ও সাইফুর রহমান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমারন হোসেন, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালিব আলী, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী প্রেসক্লাব সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজাসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।