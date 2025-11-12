বুধবার, ১২ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে উপজেলা প্রশাসন সুইমিং পুলের উদ্বোধন

নভেম্বর ১২, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত উপজেলা প্রশাসন সুইমিং পুলের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নামফলক উন্মোচন করে সুইমিং পুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে সেখানে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর আব্দুল মতিন, ও আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমার প্রমুখ।




