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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২, ২০২৬ ১:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্র এবং মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় পরীক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ ও শৃঙ্খলা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রশংসা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবির, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাকের আহমেদ এবং মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ মিয়া।




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