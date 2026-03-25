বুধবার, ২৫শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে এএসআই থেকে এসআই পদে পদোন্নতি, র‌্যাংক ব্যাজ পরানো

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ২৫, ২০২৬ ৭:৪৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর পুলিশে কর্মরত এক এএসআই (সশস্ত্র) থেকে এসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ র‌্যাংক ব্যাজ পরানোর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাঁধে র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।

এ সময় পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।




