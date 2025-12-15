মেহেরপুরে এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়কের পিতা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ রয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ও এনসিপির জেলা কমিটির সদস্য তামিম ইসলামের পিতা কামরুল ইসলাম। এ ঘটনায় তাঁর পরিবার চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।
এ বিষয়ে তামিম ইসলাম মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। নিখোঁজ কামরুল ইসলাম মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন পরিচালনা করতেন। তিনি মেহেরপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সরকারি কলেজপাড়ার বাসিন্দা হায়দার আলীর ছেলে।
তামিম ইসলাম জানান, গত ৮ ডিসেম্বর তাঁর বাবা হিরো হোন্ডা ব্র্যান্ডের একটি হাংক মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। ওই সময় তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের প্যান্ট, লাল গেঞ্জি ও নীল রঙের ব্লেজার।
তিনি আরও জানান, ঘটনার পর থেকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকেও এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এতে পরিবারটি চরম দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।
এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন,
“নিখোঁজ কামরুল ইসলামের সন্ধানে আমরা বিভিন্নভাবে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বর্তমানে বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।”