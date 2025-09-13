মেহেরপুরে এনসিপি’র দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জাতীয় নাগরিক পার্টি(এনসিপি)’র উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর ) মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি’র সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারকরণ, জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন এবং নতুন কার্যালয় চালু উপলক্ষে এক দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ও জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি’র মেহেরপুর জেলা সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আব্দুস সালাম।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এনসিপি’র জেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য (সংগঠন/দপ্তর) মোঃ হাসনাত জামান সৈকত, যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বি। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য (লিয়াজু) মাহাবুব-ই তৌহিদ রবিন, সদস্য (অর্থ) মোঃ তামিম ইসলাম, এনসিপি’র পিরোজপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।দোয়া মাহফিলে জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদদের মাগফিরাত, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয় এবং নতুন কার্যালয়ের সফলতা ও সংগঠনের অগ্রগতির জন্য মোনাজাত করা হয়।