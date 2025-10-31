শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে এনসিপির সাংগঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৩১, ২০২৫ ৭:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র উদ্যোগে সাংগঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে এনসিপির জেলা কার্যালয়ে এ সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বির সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় যুবশক্তির সংগঠক প্রকৌশলী সাজেদুর রহমান। সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা ও রাজনৈতিক কর্মশালা পরিচালনা করেন জেলা এনসিপির সদস্য (সংগঠন/দপ্তর) মো. হাসনাত জামান সৈকত।

এ সময় বক্তব্য রাখেন কুতুবপুর ইউনিয়ন এনসিপির আহ্বায়ক রেজাউল হক, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. পাইন আলী, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম এবং শিক্ষক আব্দুস সালাম প্রমুখ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা এনসিপির সদস্য (অর্থ) তামিম ইসলাম, সদস্য (লিয়াজোঁ) মাহাবুব ই তৌহিদ রবিন, সদর উপজেলা এনসিপির সদস্য (প্রচার) মুহা. মুবারক হুসাইন, সদস্য ও আহত জুলাই যোদ্ধা ইব্রাহিম হোসেনসহ কুতুবপুর ও পিরোজপুর ইউনিয়ন এনসিপির সদস্যবৃন্দ।

রাজনৈতিক কর্মশালায় জুলাই সনদ, গণভোটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা বলেন, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতায়ন ও স্বৈরাচারের পথ রোধে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এছাড়াও সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন নিয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।




