শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে এসএসসি ব্যাচ-২০২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৮ নম্বর ওয়ার্ড

নভেম্বর ৭, ২০২৫ ৬:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর এসএসসি ব্যাচ-২০২০-এর উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ৮ নম্বর ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ৮ নম্বর ওয়ার্ড ৬ উইকেটে ১ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১ নম্বর ওয়ার্ড নির্ধারিত ১৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাজবা সর্বোচ্চ ৬২ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে ৮ নম্বর ওয়ার্ড ১১.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে আবির ঝড়ো ইনিংস খেলে সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন।

বিজয়ী দলের আবির ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ এবং শাফি ‘ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট’ নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।




