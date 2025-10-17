শুক্রবার, ১৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে এসএসসি ২০ ব্যাচ ক্লাবের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ব্যাচ–২০ প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধন

অক্টোবর ১৭, ২০২৫ ৮:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে এসএসসি ২০ ব্যাচ ক্লাবের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘ব্যাচ–২০ প্রিমিয়ার লিগ’ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সবুজ। পরে বেলুন উড়িয়ে ও কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

এ সময় অতিথিবৃন্দ উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণকারী দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার মুক্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য তামিম ইসলাম, ব্যাচ–২০ ক্লাবের সদস্য পুলক, কৌশিক, সাইমুন, জাঈম, আনিন, আকাশ প্রমুখ।



