মেহেরপুরে এ এল এম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে এ এল এম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম। তিনি জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং মশাল প্রজ্বালনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।
এল এম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ শেখ শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
উদ্বোধন শেষে ক্রীড়াবিদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিভিন্ন ইভেন্টে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।