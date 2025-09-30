মঙ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব ডিলারদের সাথে মতবিনিময় সভা

সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ ৬:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা খাদ্য বিভাগের উদ্যোগে ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আসমা উল হোসনার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী, সদর খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদ রানা, আমঝুপি খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেবিনা খাতুন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের প্রধান সহকারী তোফাজ্জল হোসেন, অডিটর সাইদুর রহমান ও ফুড ইন্সপেক্টর নাসরিন কণা।

এছাড়া সভায় ওএমএস ডিলার শাহীন বাবু, গোলাম মোস্তফা, আবুল কালাম আজাদ, সাইদুর রহমান এবং খাদ্যবান্ধব ডিলার ইবাদত হোসেন, রকি হোসেন, মিরজুল্লাসহ পৌরসভা ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ডিলাররা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আসমা উল হোসনা বলেন, ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের মাঝে স্বল্পমূল্যে চাল ও আটা সরবরাহ করছে সরকার। তিনি এ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সকল ডিলারদের স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।



