মেহেরপুরে ঔষধ প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট, চার ফার্মেসিকে জরিমানা

মেহেরপুর ঔষধ প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন মেহেরপুরের সহায়তায় নকল, ভেজাল, আনরেজিস্টার্ড, মেয়াদোত্তীর্ণ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পলজাতীয় ঔষধ বিক্রয় ও সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।
মেহেরপুর জেলা ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (অঃ দঃ ঔষধ প্রশাসন, মেহেরপুর) তাহমিদ জামিলের নেতৃত্বে অভিযানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রয়, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল সংরক্ষণ ও বিক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ এবং আনরেজিস্টার্ড ঔষধ মজুদ রাখার অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
‘ঔষধ ও কসমেটিকস আইন-২০২৩’-এর ৪০(খ), ৪০(গ) ও ৪০(ঘ) ধারার লঙ্ঘনের দায়ে জিম ফার্মেসিকে ৫ হাজার টাকা, জেনারেল ফার্মেসিকে ২ হাজার টাকা, সোনালী ফার্মেসিকে ১ হাজার টাকা এবং আবির ফার্মেসিকে ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এ সময় আনরেজিস্টার্ড ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ জব্দ করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।