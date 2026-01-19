মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে কর্মরত পুলিশের কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত সদস্যদের র্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে। সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে কনস্টেবল পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে এএসআই (নিরস্ত্র) হওয়া দুই পুলিশ সদস্যকে র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক।
এ সময় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পদোন্নতিপ্রাপ্তদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।