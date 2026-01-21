বুধবার, ২১শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদে পদোন্নতি, পরানো হলো র‌্যাংক ব্যাজ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদে পদোন্নতি, পরানো হলো র‌্যাংক ব্যাজ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২১, ২০২৬ ৭:১০ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে কর্মরত পুলিশের কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে। বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দুইজন কনস্টেবলকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি উপলক্ষে র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক পদোন্নতিপ্রাপ্ত দুই পুলিশ সদস্যের কাঁধে র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।

এ সময় পুলিশ সুপার পদোন্নতিপ্রাপ্তদের সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।




