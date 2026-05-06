বুধবার, ৬ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৮ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে কাবাডি (বালক) ফাইনালে গাংনী উপজেলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন

কর্তৃক Meherpur News
মে ৬, ২০২৬ ১২:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬’-এর কাবাডি (বালক) বিভাগে গাংনী উপজেলা একাদশ জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ ২টি লোনা সহ ৩৮-৩০ (১টি লোনা সহ) পয়েন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নেয়।

খেলায় গাংনী উপজেলার তামিম ‘ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট’ এবং বাদশা ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন।

ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন চন্দ্র হালদার, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমানসহ অন্যান্যরা।




