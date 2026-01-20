মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে কাব হলিডে অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে কাব হলিডে অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ১১:৪৪ পূর্বাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে কাব হলিডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা স্কাউট ভবন প্রাঙ্গণে এ কাব হলিডের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কাব হলিডের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদর উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র।

সদর উপজেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামানের উপস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউটস কমিশনার মনিরুল ইসলাম। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর স্কাউট পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কাব হলিডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় প্রার্থনা সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা স্কাউটস কমিশনার শফিকুল ইসলাম মিন্টু, মুজিবনগর উপজেলা স্কাউটস কমিশনার রূৎ ছবি বিশ্বাস, জেলা কাব লিডার ফারুক হোসেনসহ স্কাউট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাব হলিডেতে মেহেরপুর জেলার ২০টি ইউনিটের মোট ১২০ জন কাব সদস্য অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, “তোমরা ফুলের কুঁড়ি। তোমাদের প্রতি যত্ন নিয়ে ফুল ফোটাতে হবে। কাব স্কাউটের আদর্শ নিয়ে জীবনে বড় হতে হবে।”




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মনিটরিং...

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের র‌্যাংক ব্যাজ...

মেহেরপুরে বিভিন্ন ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান, চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থদের...

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্তদেরকে...

বেগম খালেদা জিয়া ও আব্দুস সাত্তার মুক্তার আত্মার...