মেহেরপুরে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে আউটরিচ ক্যাম্পেইন

আগস্ট ২৮, ২০২৫ ৭:৩১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্যোগে Accelerating Strengthening Skill of Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প-এর আওতায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দিনব্যাপী আউটরিচ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট ২০২৫) সকালে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি কলেজ মোড়, আমঝুপি নীলকুঠি ও বাজার এলাকায় ঘুরে জনসাধারণের মাঝে গান ও প্রচারণার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ মিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম) প্রকৌশলী শফি উদ্দিন, চিফ ইন্সট্রাক্টর (ওয়েল্ডিং) মোক্তার হোসেন মীর, ইন্সট্রাক্টর (অ্যাপারেল) মিনারুল ইসলামসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

পরে কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শেষ হয় আউটরিচ ক্যাম্পেইন ২০২৫।


