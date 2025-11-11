মেহেরপুরে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেড ও পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, বিউটিফিকেশন, মেশিন শপ প্র্যাকটিস (NHRVF), কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইন্টারন্যাশনাল (SVP টেস্ট সেন্টার) পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব ট্রেডের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ড. শামীম হোসেন। এ সময় বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, বিউটিফিকেশন ও মেশিন শপ প্র্যাকটিস (NHRVF) — প্রতিটি তিন মাস মেয়াদী কোর্সে ২৪ জন করে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছে।
এছাড়া চার মাস মেয়াদী কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সেও ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিচ্ছে।