মঙ্গলবার, ১১ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেড ও পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেড ও পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১১, ২০২৫ ৬:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, বিউটিফিকেশন, মেশিন শপ প্র্যাকটিস (NHRVF), কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইন্টারন্যাশনাল (SVP টেস্ট সেন্টার) পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব ট্রেডের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ড. শামীম হোসেন। এ সময় বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, বিউটিফিকেশন ও মেশিন শপ প্র্যাকটিস (NHRVF) — প্রতিটি তিন মাস মেয়াদী কোর্সে ২৪ জন করে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছে।

এছাড়া চার মাস মেয়াদী কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সেও ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিচ্ছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর-১: বারাদী ইউনিয়নে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

গাংনীতে গ্রাম আদালত কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশ সেমিফাইনালে

মেহেরপুরে পানিতে ডুবে নিহত চার ছাত্রীর পরিবারকে আর্থিক...

মেহেরপুরে অটোচালককে অজ্ঞান করে ইজিবাইক ছিনতাইয়ের চেষ্টা

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে উপহার...