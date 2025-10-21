মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে কার্যকর স্বাক্ষরতা ও ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৬:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উদ্যোগে “কার্যকর স্বাক্ষরতা ও ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মশালা”র উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ মিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম এবং জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।



