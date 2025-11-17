সোমবার, ১৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্পের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

নভেম্বর ১৭, ২০২৫ ৮:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম। জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোছাঃ নাসিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লা আল মামুন, সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান এবং উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহফুজ জামান।

পরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ইভেন্টে বিজয়ী কিশোর-কিশোরীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।




