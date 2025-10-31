মেহেরপুরে কুলবাড়িয়া বাজারে বিএনপির গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
আগাম জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে সমর্থন চেয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া ইউনিয়নে গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি।
শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে কুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।
গণসংযোগ কালে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, বিএনপি নেতা কেরামত আলী, মকবুল হোসেন, মাজহারুল ইসলাম হেলেন, সহিউদ্দিন, ইউনিয়ন যুবদল সভাপতি শামীম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বাবু এবং জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন চাঁদ প্রমুখ।