মেহেরপুরে কৃষকদের মাঝে পেঁয়াজ সংরক্ষণ যন্ত্র বিতরণ

আগস্ট ১৩, ২০২৫ ১:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের মাঝে পেঁয়াজ সংরক্ষণ যন্ত্র এয়ার-ফ্লো বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে সদর উপজেলার ২০ জন কৃষকের মাঝে এই যন্ত্র বিতরণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম উপস্থিত থেকে কৃষকদের হাতে সরাসরি পেঁয়াজ সংরক্ষণ যন্ত্র হস্তান্তর করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি অফিসার মনিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

বিতরণকৃত এ যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষকেরা তাদের পেঁয়াজ দীর্ঘ সময় ধরে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন।


