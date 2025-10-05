রবিবার, ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে কৃষকের কলমি বীজ কেটে তসরুপ

Meherpur News
অক্টোবর ৫, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর মাঠে কলমি বীজ কেটে তসরুপ করার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে রায়পুর আমরিতলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, রায়পুর গ্রামের খোরশেদ আলীর ছেলে এজদান আলী তার পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত দেড় বিঘা জমিতে কলমি বীজ রোপণ করেন। ইতোমধ্যে জমির কলমি গাছে ফুল আসতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে প্রায় তিন কাঠা জমির কলমি বীজ কেটে তসরুপ করা হয়েছে।

কৃষক এজদান আলী জানান, “আমার জমির পাশে আক্কাস আলী বিভিন্নভাবে আমার জমি দখলের চেষ্টা করে আসছে। জমি দখলের উদ্দেশ্যে এসে সে আমার কলমি বীজ কেটে ফেলেছে।”

এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।



