সোমবার, ১০ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে কৃষি প্রণোদনায় অনিয়মের অভিযোগে দুদকের অভিযান

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১০, ২০২৫ ৬:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

সরকার প্রদত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচিতে অনিয়মের অভিযোগে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সোমবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করে দুদকের তিন সদস্যের একটি দল। কুষ্টিয়া অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়ের নেতৃত্বে দলটি প্রথমে সদর উপজেলা কৃষি অফিসে নথিপত্র যাচাই করে, পরে মাঠপর্যায়ে সরেজমিন তদন্ত পরিচালনা করে।

দুদকের কর্মকর্তা জানান, কৃষি প্রণোদনার আওতায় বেশ কিছু প্রকল্পে মৃত ব্যক্তির নামে বরাদ্দসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দুদকের সদর দফতরে পাঠানো হবে।




