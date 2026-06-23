মেহেরপুরে ক্যাডেট এএসআই (নিরস্ত্র) নিয়োগ-২০২৬ উপলক্ষে পুলিশ সদস্যদের ব্রিফিং

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে ক্যাডেট এএসআই (নিরস্ত্র) পদে নিয়োগ-২০২৬ উপলক্ষে রিক্রুটমেন্ট ডিউটিতে নিয়োজিত অফিসার ও ফোর্সদের ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইনসের ড্রিলশেড মিলনায়তনে বাংলাদেশ পুলিশের ক্যাডেট এএসআই (নিরস্ত্র) পদে নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে তিনি রিক্রুটমেন্ট ডিউটিতে নিয়োজিত সকল অফিসার ও ফোর্সকে দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, কোনো পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাসহ বিভাগীয় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
পুলিশ সুপার আরও বলেন, ক্যাডেট এএসআই (নিরস্ত্র) পদে নিয়োগ কার্যক্রম হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত। কোনো ধরনের তদবির বা প্রভাব ছাড়াই প্রার্থীরা তাদের নিজ নিজ যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।
এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খানসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।