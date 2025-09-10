মেহেরপুরে ক্লিনিকের অনিয়মে জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে নিরাময় ক্লিনিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে দেখা যায়, ক্লিনিকটিতে ওটিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার, লাইসেন্স নবায়ন না থাকা এবং পর্যাপ্ত জনবল ছাড়াই চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। এসব অনিয়মের দায়ে ক্লিনিক মালিকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এছাড়া আরফা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এক্স-রে মেশিন ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।