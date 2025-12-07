মেহেরপুরে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় শ্রমিক দলের দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উদ্যোগে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি ও জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ কে খায়রুল বাশার, পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাসিম খানসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়।