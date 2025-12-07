মেহেরপুরে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় শ্রমিক দলের দোয়া মাহফিল

রবিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় শ্রমিক দলের দোয়া মাহফিল

ডিসেম্বর ৭, ২০২৫ ৫:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উদ্যোগে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি ও জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ কে খায়রুল বাশার, পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাসিম খানসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়।




