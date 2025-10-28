মেহেরপুরে খেলার ছলে বিষপান, দুই শিশু অসুস্থ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর শহরের শিশুবাগান পাড়ায় খেলার ছলে বিষপান করে দুই শিশু অসুস্থ হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
অসুস্থ শিশুরা হলো — শিশুবাগান পাড়ার আকুববারের ছেলে সোহান (৩০ মাস) এবং একই এলাকার সালাউদ্দিনের ছেলে ইমরান (৩০ মাস)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে দুই শিশু একসঙ্গে খেলা করছিল। খেলার একপর্যায়ে ঘরে রাখা একটি বোতলে থাকা বিষ পদার্থ নিয়ে তারা খেলা শুরু করে এবং অসাবধানতাবশত সেটি পান করে ফেলে।
এরপর তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, বর্তমানে শিশু দুটি সংকটমুক্ত রয়েছে।