মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার খোকসা যুব সংঘের অফিস প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
সংগঠনের সদস্যরা খোকসা গ্রামের অসহায় ও দুস্থ মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সরাসরি কম্বল পৌঁছে দেন।
অনুষ্ঠানে খোকসা যুব সংঘের সভাপতি শামসুজ্জামান হামিদুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব সংঘের উপদেষ্টা ও খোকসা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সেক্রেটারি সামসুজ্জোহা সামিদুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লুৎফর রহমান, সহ-সভাপতি আদম, যুব সংঘের সেক্রেটারি মো. সেলিম রেজা ও আব্দুল হামিদ।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক হেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবিরসহ নাজমুল, আজাদ, জমিরুল ইসলাম, সুমন, জামান, মাসুম রেজা, জিহাদ, ছবেদ, তারিক, নাইম, সিজান প্রমুখ।
সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে, এ ধরনের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শীতকালে দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।