শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে দুই অসহায় পরিবারের মাঝে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে দুই অসহায় পরিবারের মাঝে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৮, ২০২৫ ৯:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে দুই অসহায় পরিবারের মাঝে অর্থ ও এক মাসের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় খোকসা গ্রামের সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি সামসুজ্জামান হামিদুল, প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা সামসুজ্জোহা সামিদুল এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা উপস্থিত থেকে দুই ব্যক্তির হাতে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক হেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবির, খাদ্য সম্পাদক মোশারফ, অফিস ও মিডিয়া সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মাসুম রেজা, সদস্য সাইফুল ইসলাম ও তারিফ প্রমুখ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে বিদায়ী পুলিশ সুপার মনজুর...

শোলমারি ইয়াং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন শ্যামপুর একাদশ

মেহেরপুরে পৌর বিএনপি (উত্তর) কার্যালয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুরে সারের ব্যবহার ও বিপণন নিয়ে অংশীজনদের সাথে...

গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে আহত মোটরসাইকেল মেকানিক পিন্টু