মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে দুই অসহায় পরিবারের মাঝে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে দুই অসহায় পরিবারের মাঝে অর্থ ও এক মাসের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় খোকসা গ্রামের সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।
সংগঠনের সভাপতি সামসুজ্জামান হামিদুল, প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা সামসুজ্জোহা সামিদুল এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা উপস্থিত থেকে দুই ব্যক্তির হাতে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক হেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবির, খাদ্য সম্পাদক মোশারফ, অফিস ও মিডিয়া সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মাসুম রেজা, সদস্য সাইফুল ইসলাম ও তারিফ প্রমুখ।