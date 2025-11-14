মেহেরপুরে গণভোটের দাবিতে জামায়াতে ইসলামের বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি ও গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামি।
শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর কোর্ট মোড় থেকে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ড. শহীদ সামসুজোহা নগর উদ্যানের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন—জেলা জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, নায়েবে আমির মাহবুব-উল আলম, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলী, উপজেলা সেক্রেটারি আবুল বাশার।
এছাড়া জেলা জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা।