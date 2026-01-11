মেহেরপুরে গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালনে জেলা প্রশাসনের ব্যাপক অভিযান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণভোটের প্রচারণা জোরদার ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় একযোগে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারির নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের রায়পুর এবং পিরোজপুর ইউনিয়নের নূরপুর এলাকায় গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। একই সময়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমঝুপি চাঁদবিল এলাকায় গণভোটের প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আইনের ৪ ধারা লঙ্ঘনের অপরাধে ৬৬ ধারায় দুইটি পৃথক মামলায় মোট ৬০০ টাকা জরিমানা আদায় ও সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।
একই দিনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. খাদিজা আক্তারের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের হেমায়েতপুর বাজার ও রাইপুর বাজারে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয় এবং ৬টি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়।
এছাড়া জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভরাট, করমদি, সহড়াতলা, কল্যাণপুর ও তেতুলবাড়িয়া এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয় এবং জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ও বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় দৃশ্যমান পোস্টার অপসারণসহ সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয় এবং মোনাখালী মোড় ও বাগোয়ান মোড়ে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।
এছাড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর ও মহাজনপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে আচরণবিধি লঙ্ঘনকারীদের সতর্ক করা হয় ও পোস্টার অপসারণ করা হয়। একই সঙ্গে কোমরপুর ও মহাজনপুর বাজারে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী ও উজলপুর এলাকায় আচরণবিধি নিশ্চিতকরণে টহল, ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচারণা পরিচালিত হয়।
অপরদিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের উজলপুর ও গাঁড়াবাড়িয়া এলাকায় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন, আচরণবিধি প্রতিপালন এবং গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।