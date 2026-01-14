মেহেরপুরে গণভোট উপলক্ষে আচরণবিধি প্রতিপালনে প্রশাসনের তৎপরতা

মেহেরপুর নিউজঃ
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে মেহেরপুর পৌরসভার অধীন বামনপাড়া, কলেজ মোড়, ওয়াপদা মোড়, থানাপাড়াসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং ও গণভোটের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন স্থানে দেয়াল ও স্থাপনার গায়ে দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণামূলক পোস্টার পাওয়া গেলে তা অপসারণ করা হয়।
অপরদিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন, নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং এবং গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।
এছাড়াও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোসা: খাদিজা আকতারের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের আড়পাড়া, জালশুকা ও সানঘাট গ্রামে বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মনিটরিং ও গণভোটের প্রচারণা করা হয়। এ সময় দেয়াল ও স্থাপনায় লাগানো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রচারণামূলক পোস্টার অপসারণ করা হয়।
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার বামন্দি ইউনিয়নের তেরাইল, দেবীপুর, রামনগর, বাদিয়াপাড়া ও নিশিপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এদিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন ও গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। এ সময় আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্র সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে পোস্টার অপসারণ করা হয় এবং একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক দড়ি দিয়ে ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া গেলে তা অপসারণ করা হয়।