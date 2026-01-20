মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গণভোট ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ৯:০৮ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

সহকারী রিটারিং কার্যালয়ের উদ্যোগে গণভোটের প্রচার এবং মাদক, চোরাচালান, অনলাইন প্রতারণা, ক্যাসিনো, আত্মহত্যা, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ বৈঠক আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় ও জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক।

বুড়িপতি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন সানুর সঞ্চালনায় বৈঠকে বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন ও বুড়িপতি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন। অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং গণভোট ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।




