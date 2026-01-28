বুধবার, ২৮শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গণভোট প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

জানুয়ারি ২৮, ২০২৬ ৭:৩৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলায় গণভোট উপলক্ষে প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর সদর ও শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের হান্নানগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ট্যাগ অফিসার মামুনুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হুমায়ন কবির, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বাবু হক এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান।

সভায় বক্তারা গণভোটে ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ভোটারদের সচেতনতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।




