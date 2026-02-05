মেহেরপুরে গণভোট বিষয়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সুজন-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং গণভোটের গুরুত্ব নিয়ে স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে দেশের চলমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ‘গণভোট’ ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে উপস্থিত বক্তারা নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকার রক্ষায় ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন-এর মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ মুন্না। এতপ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর। বিশেষ অতিথি (অনলাইন) সুজনের নির্বাহী প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার।
জাতীয় সমন্বয়কারী ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ,প্রকল্প পরিচালক গণভোট প্রকল্প সজল কুরায়েশী।সভায় বিভিন্ন ধর্মের স্থানীয় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সনজিৎ পাল বাপ্পী রেভাঃ দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাস।বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একটি স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সকল ধর্মের মানুষের সচেতন অংশগ্রহণ জরুরি।
গণভোটের মাধ্যমে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব বলে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষের মাঝে এ বিষয়ে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।
সুজন বন্ধুর যশোর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও ডিসিএফ রাকিবুল ইসলাম রকি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় করেন