বুধবার, ২৮শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গণভোট সচেতনতা বৃদ্ধিতে জেলা প্রশাসনের প্রচারণা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৮, ২০২৬ ৫:২৬ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণভোট সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার ইসলাম নগর হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা, রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা ও নতুন দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসায় এই প্রচারণা চালানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।
প্রচারণাকালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারী, অভিভাবক এবং সুধীজনদের সঙ্গে গণভোটের গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও অংশগ্রহণের বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

উপস্থিত বক্তারা গণভোটে সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।




