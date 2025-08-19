মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে পথচারী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, ওয়ালা মাসায়েক প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা ইয়াছিন আলী, আমঝুপি ইউনিয়ন সভাপতি মহসিন আলী, শ্রমিক ফেডারেশনের ইউনিয়ন সভাপতি মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা মামুনুর রশিদ, ওয়ার্ড সেক্রেটারি রজব প্রমুখ।