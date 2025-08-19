মঙ্গলবার, ১৯শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৯, ২০২৫ ৭:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে পথচারী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, ওয়ালা মাসায়েক প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা ইয়াছিন আলী, আমঝুপি ইউনিয়ন সভাপতি মহসিন আলী, শ্রমিক ফেডারেশনের ইউনিয়ন সভাপতি মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা মামুনুর রশিদ, ওয়ার্ড সেক্রেটারি রজব প্রমুখ।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৩৯ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর

মেহেরপুরে মিনি ফুটবলে জিসান স্মৃতি ক্লাবের জয়

আমঝুপিতে গোল্ডকাপ ফুটবলে চাঁদবিল ও খোকসার জয়

মেহেরপুরে জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে শাহাবুদ্দিন চ্যাম্পিয়ন

আমঝুপিতে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান