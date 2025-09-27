শনিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াতের আমির ও এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৫ ৮:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের সোনাপুর ও টঙ্গী গ্রামে গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগ কালে তিনি পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্রমিক ফেডারেশনের সদর সভাপতি আব্দুল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলাম, সোনাপুর সভাপতি দিপু, টঙ্গী সভাপতি আতিয়ার রহমান প্রমুখ।



