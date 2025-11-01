শনিবার, ১লা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১, ২০২৫ ৮:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির ও মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর–মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে তিনি এ গণসংযোগ পরিচালনা করেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় জনগণ ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়ন আমির মহসিন আলী, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলামসহ স্থানীয় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ।




