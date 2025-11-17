মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াত নেতার জনসম্পৃক্ততার আহ্বান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার বারাকপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন। এ সময় তিনি পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের সমস্যাবলি শোনেন।
গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের আমির হাফেজ আবু জাফর সোহেল এবং ইউনিয়ন সেক্রেটারি আব্দুস সালামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।