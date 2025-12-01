সোমবার, ১লা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গণসংযোগে ব্যস্ত জামায়াতের এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

ডিসেম্বর ১, ২০২৫ ৬:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের সিংহাটি পূর্বপাড়া গ্রামে তিনি এ গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় পথচারী ও নাগরিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার খোঁজখবর নেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।




