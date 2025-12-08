সোমবার, ৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে গণসংযোগে ব্যস্ত মাওলানা তাজ উদ্দিন খান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গণসংযোগে ব্যস্ত মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৮, ২০২৫ ৬:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকেলে গণসংযোগ করেছেন। সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের দরবেশপুর ও চাঁদপুর গ্রামে তিনি এ গণসংযোগ পরিচালনা করেন।

গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদাকারী মাওলানা জাবেরুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইনসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে নতুন পিপি...

ধানখােলা ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে মোমিনপুরে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে দুই পুলিশ কর্মকর্তার পদোন্নতি সম্পন্ন

গাংনীতে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সাথে ডিসির মতবিনিময় সভা