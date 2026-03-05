বৃহস্পতিবার, ৫ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৫, ২০২৬ ৯:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ৭ দিনব্যাপী গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের অপরাজিতা কার্যালয়ে এ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম।

এ সময় বক্তব্য রাখেন অপরাজিতার নির্বাহী পরিচালক রেহেনা খাতুন।
অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।




