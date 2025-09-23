মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে গাছের চারা বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গাছের চারা বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ১:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত থেকে চারা বিতরণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন, “একটি গাছ সকলের প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, ইউপি সদস্য আক্কাস আলী প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাঁতার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দাবা খেলা অনুষ্ঠিত

আমদহ ইউনিয়নে ভিডব্লিউবি উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ

মেহেরপুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স কমিটির সভা