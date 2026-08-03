মেহেরপুরে ‘গানে গানে জুলাই’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘গানে গানে জুলাই’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুজন রহমান।
অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এম. এ. বাকা বিল্লাহ, হাসনাত জামানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ ও তাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।