মেহেরপুরে গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডার হোটেল বাজার শাখার উদ্বোধন

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডারের হোটেল বাজার শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে ফিতা ও কেক কেটে নতুন শাখার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়।

গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী মরহুম গিয়াস উদ্দিনের সহধর্মিণী হাজী আছিয়া খাতুন প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মশিউজ্জামান দিপু, আলমগীর বাদশা শিল্টনসহ আরও অনেকে।

উদ্বোধনের পর কেক কাটা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।




