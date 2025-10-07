মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গোপালপুর বাজারে বিএনপির পথসভা ও গণসংযোগ

অক্টোবর ৭, ২০২৫ ৮:৩৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের গোপালপুর বাজারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর উদ্যোগে এক পথসভা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলী হোসেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির নেতা ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর হক লাভল, মোশাররফ হোসেন তপু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান (বাবু), আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস বিশ্বাস এবং পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু হোসেন।



