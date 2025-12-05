মেহেরপুরে গোভিপুর প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে জানাজায় ব্যবহারের জন্য মাইক সেট প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে জানাজা নামাজে ব্যবহারের জন্য একটি মাইক সেট প্রদান করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে গাজীপুর জানাজার মোড়ে সংস্থার পক্ষ থেকে মাইক সেটটি হস্তান্তর করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবুল কালাম বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য দেন সাবেক ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলাম। এছাড়া জাহাঙ্গীর হোসেন, মোহাম্মদ রফিক আলী, শফিউদ্দিন, হাজী ইদ্রিস আলী, নাসির উদ্দিনসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
গোভিপুর প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা এর আগে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় জানাজা নামাজের সুবিধার্থে এই মাইক সেট প্রদান করা হলো।