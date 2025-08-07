বৃহস্পতিবার, ৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১২:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে চারা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার সুপার রমজান আলী, সহকারী শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছ লাগানোর আগ্রহ সৃষ্টি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই আয়োজন করা হয়েছে।


